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        Haberler Kültür-Sanat Sinema İstanbul Film Festivali başvuruları açıldı

        İstanbul Film Festivali başvuruları açıldı

        11-22 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak 44. İstanbul Film Festivali'ne Türkiye'den başvurular festivalin resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 11 Ocak 2025.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:05
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        İstanbul Film Festivali başvuruları açıldı
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, 11-22 Nisan 2025 tarihleri arasında N Kolay sponsorluğunda 44. kez gerçekleştirilecek.

        Dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden sinemamızın en yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere ve yeni keşiflere, efsane yönetmenlerin iz bırakan başyapıtlarına ve kült filmlere; söyleşiler, özel gösterimler ve festival sohbetlerinin yanı sıra Türkiye’nin ilk ortak yapım marketi Köprüde Buluşmalar ile sinema endüstrisinin kalbinin attığı İstanbul Film Festivali’ne başvurular açıldı.

        Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 11 Ocak 2025. Sadece çevrimiçi yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi web sitesi film.iksv.org’da yer alıyor. Festival yönetmeliklerine de aynı adresten ulaşılabilir.

        Festivalde yeni dönem

        İstanbul Film Festivali, 11-22 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek 44. edisyonuyla birlikte, uluslararası niteliğini vurgulayacak yeni bir yapı kazanıyor.

        Yapılacak değişikliklerle, festivalin resmi seçkisi kapsamında toplam üç yarışmalı bölüm yer alacak: Altın Lale Yarışması, Yeni Bakışlar ve Kısa Film Yarışması.

        Altın Lale Yarışması

        • Yerli veya yabancı uzun metraj kurmaca, belgesel ve animasyon filmlere açık olacak.
        • Yarışmadaki yaklaşık 15 filmin üçte biri Türkiye’den olacak.

        Yeni Bakışlar

        • Bu bölümde ilk ya da ikinci uzun metrajlı yerli filmler yer alacak, tür kısıtlaması olmayacak; kurmaca, belgesel, animasyon filmler bu bölüme dahil olabilecek.
        • Yeni Bakışlar bölümünde seçilen en iyi filme Seyfi Teoman Ödülü verilecek.

        Kısa Film Yarışması

        • Yarışmadaki filmlerin yarısı yerli, yarısı yabancı yapım olacak; En İyi Kısa Film Ödülü uluslararası nitelik kazanacak.

        Festivaldeki bu değişikliklere paralel olarak ödül miktarları da güncelleniyor. Festival tüm bu değişikliklerle kariyerinin başındaki, dikkat çeken yönetmenleri daha güçlü bir şekilde desteklemeyi, yenilikçi ve yaratıcı seslere ifade alanları açmayı, karşılıklı kültürel etkileşim ve bölgesel tanıtım imkânları yaratmayı ve Türkiye’deki sinema kurumları ve sinema profesyonelleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

        İstanbul Film Festivali başvuruları 11 Kasım 2024-11 Ocak 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Festivalin güncel yönetmeliği, verilecek ödüller, başvuru formu ve koşulları resmi web sitesinde yer alıyor. Başvurular bu yıl da Eventival platformu üzerinden yalnızca çevrimiçi olarak kabul edilecek.

        Festivale başvurular, festivalin resmi web sitesi film.iksv.org üzerinden yönlendirilen Eventival platformundaki form aracılığıyla yapılacak.

        44. İstanbul Film Festivali’yle ilgili tüm gelişmeleri İKSV'nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar için #istanbulfilmfestivali etiketini kullanabilirsiniz.

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        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İstanbul Film Festivali
        #İKSV
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