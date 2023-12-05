İstanbul Film Festivali başvuruları açıldı

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan 2024 tarihleri arasında 43. kez gerçekleştirilecek.

Dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden sinemamızın en yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere ve yeni keşiflere, efsane yönetmenlerin iz bırakan başyapıtlarına ve kült filmlere; söyleşiler, özel gösterimler ve festival sohbetleriyle Türkiye sinema endüstrisinin kalbinin attığı İstanbul Film Festivali’ne başvurular açıldı.

Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 19 Ocak 2024. Sadece internet üzerinden yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi internet sitesi film.iksv.org’da yer alıyor. Festivalin yönetmeliklerine de aynı adresten ulaşılabilir.

Teması "Sinemaya Yeni Bakışlar" olan Uluslararası Yarışma'da büyük ödül Altın Lale, Şakir Eczacıbaşı anısına veriliyor.

43. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak. Ulusal Yarışma’da seçilen en iyi filme verilen büyük ödül Altın Lale’nin yanı sıra En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik dallarında da birer ödül veriliyor. Festivalde ayrıca En İyi İlk Film Ödülü Seyfi Teoman anısına En İyi Belgesel ve En İyi Kısa Film ödülleri de para ödülleriyle destekleniyor. Festivalin Genç Ustalar bölümündeki filmler bu yıl da Nespresso Genç Jüri tarafından değerlendirilecek.

Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü, festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına veriliyor ve ödül, filmin yapımcı ve yönetmeni arasında paylaştırılıyor.

43. İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması danışma kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Kaan Karsan, Nil Kural ve Esin Küçüktepepınar’dan oluşuyor. Ulusal Kısa Film Danışma Kurulu Serdar Kökçeoğlu, Ahmet Toğaç ve Nükhet Taneri’den oluşuyor. Yarışma jürileri ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Başvuru için:

Festivale başvurular, festivalin resmi web sitesi film.iksv.org üzerinden yönlendirilen Eventival platformundaki form aracılığıyla yapılıyor. 2023-2024 yapımı olmak kaydıyla 60 dakikadan uzun kurmaca, 30 dakikadan uzun belgesel ve 20 dakikadan kısa filmler festivale başvurabilecek.

43. İstanbul Film Festivali’yle ilgili tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Sosyal medyada #istanbulfilmfestivali etiketini kullanarak siz de festival sohbetinin parçası olabilirsiniz.