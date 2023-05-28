İstanbul Fatih Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Fatih Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı

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Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimleri için ikinci turda oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesinin ardından İstanbul Fatih başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 İstanbul Fatih Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? İşte, 2023 İstanbul Fatih seçim sonuçları ve adayların oy oranları...

İstanbul Fatih Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 İstanbul Fatih Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 82.62 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.5 oldu. İstanbul Fatih Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan: 117.011 oyla yüzde 54.28 - Kemal Kılıçdaroğlu: 98.557 oyla yüzde 45.72 aldı. İstanbul Fatih 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 117.011 oyla yüzde 54.28

Kemal Kılıçdaroğlu: 98.557 oyla yüzde 45.72

İLK TURDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 120.051 oyla yüzde 52.84 - Kemal Kılıçdaroğlu: 97.879 oyla yüzde 43.08 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 117.011 oyla yüzde 54.28Kemal Kılıçdaroğlu: 98.557 oyla yüzde 45.72