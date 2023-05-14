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İstanbul Esenler Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Esenler Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağının bitmesinin ardından İstanbul Esenler Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 İstanbul Esenler seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için henüz resmi olmayan sonuçları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Peki, İstanbul Esenler seçim sonuçları ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? İstanbul Esenler genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 İstanbul Esenler Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili seçim sonuçları

Giriş: 14.05.2023 - 21:02 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Esenler Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Esenler Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber İstanbul Esenler başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İstanbul Esenler Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Esenler seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... İstanbul Esenler Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İstanbul Esenler Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 90.79 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:02 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 49.1 oldu. İstanbul Esenler Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 87.173 oyla yüzde 62.72 - Kemal Kılıçdaroğlu: 44.218 oyla yüzde 31.82 - Sinan Oğan: 7.103 oyla yüzde 5.11 - Muharrem İnce: 483 oyla yüzde 0.35 oy aldı.

İstanbul Esenler 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 87.173 oyla yüzde 62.72

Kemal Kılıçdaroğlu: 44.218 oyla yüzde 31.82

Sinan Oğan: 7.103 oyla yüzde 5.11

Muharrem İnce: 483 oyla yüzde 0.35



İstanbul Esenler Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.55 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 21:02 itibarıyla yüzde 8.9 oranında açıldı. 2023 İstanbul Esenler milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 15.586 oyla yüzde 62.32 - Millet İttifakı: 5.305 oyla yüzde 21.21 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.413 oyla yüzde 9.64 - Ata İttifakı: 423 oyla yüzde 1.69 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 23 oyla yüzde 0.09 aldı. Saat 21:02 itibarıyla 2023 İstanbul Esenler milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Cumhur İttifakı: 15.586 oyla yüzde 62.32

Millet İttifakı: 5.305 oyla yüzde 21.21

Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.413 oyla yüzde 9.64

Ata İttifakı: 423 oyla yüzde 1.69

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 23 oyla yüzde 0.09

AK Parti: 12.292 oyla yüzde 49.14

CHP: 3.569 oyla yüzde 14.27

YEŞİL SOL: 2.247 oyla yüzde 8.98

MHP: 1.870 oyla yüzde 7.48

İYİ Parti: 1.736 oyla yüzde 6.94

YENİDEN REFAH: 1.190 oyla yüzde 4.76

ZP: 397 oyla yüzde 1.59

MEMLEKET: 248 oyla yüzde 0.99

BBP: 234 oyla yüzde 0.94

TİP: 166 oyla yüzde 0.66

AP: 26 oyla yüzde 0.10

ANAP: 17 oyla yüzde 0.07

GENÇ: 17 oyla yüzde 0.07

SOL PARTI: 15 oyla yüzde 0.06

MP: 13 oyla yüzde 0.05

HAKPAR: 8 oyla yüzde 0.03

MİLLİYOL: 6 oyla yüzde 0.02

TKP: 6 oyla yüzde 0.02

GBP: 5 oyla yüzde 0.02

HKP: 2 oyla yüzde 0.01

TKH: 2 oyla yüzde 0.01

AB: 2 oyla yüzde 0.01

YP: 0 oyla yüzde 0.00



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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