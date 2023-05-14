İstanbul Esenler Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Esenler Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber İstanbul Esenler başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İstanbul Esenler Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Esenler seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... İstanbul Esenler Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İstanbul Esenler Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 90.79 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:02 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 49.1 oldu. İstanbul Esenler Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 87.173 oyla yüzde 62.72 - Kemal Kılıçdaroğlu: 44.218 oyla yüzde 31.82 - Sinan Oğan: 7.103 oyla yüzde 5.11 - Muharrem İnce: 483 oyla yüzde 0.35 oy aldı.



İstanbul Esenler 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 87.173 oyla yüzde 62.72Kemal Kılıçdaroğlu: 44.218 oyla yüzde 31.82Sinan Oğan: 7.103 oyla yüzde 5.11Muharrem İnce: 483 oyla yüzde 0.35

İstanbul Esenler Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.55 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 21:02 itibarıyla yüzde 8.9 oranında açıldı. 2023 İstanbul Esenler milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 15.586 oyla yüzde 62.32 - Millet İttifakı: 5.305 oyla yüzde 21.21 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.413 oyla yüzde 9.64 - Ata İttifakı: 423 oyla yüzde 1.69 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 23 oyla yüzde 0.09 aldı. Saat 21:02 itibarıyla 2023 İstanbul Esenler milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 15.586 oyla yüzde 62.32Millet İttifakı: 5.305 oyla yüzde 21.21Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.413 oyla yüzde 9.64Ata İttifakı: 423 oyla yüzde 1.69Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 23 oyla yüzde 0.09AK Parti: 12.292 oyla yüzde 49.14CHP: 3.569 oyla yüzde 14.27YEŞİL SOL: 2.247 oyla yüzde 8.98MHP: 1.870 oyla yüzde 7.48İYİ Parti: 1.736 oyla yüzde 6.94YENİDEN REFAH: 1.190 oyla yüzde 4.76ZP: 397 oyla yüzde 1.59MEMLEKET: 248 oyla yüzde 0.99BBP: 234 oyla yüzde 0.94TİP: 166 oyla yüzde 0.66AP: 26 oyla yüzde 0.10ANAP: 17 oyla yüzde 0.07GENÇ: 17 oyla yüzde 0.07SOL PARTI: 15 oyla yüzde 0.06MP: 13 oyla yüzde 0.05HAKPAR: 8 oyla yüzde 0.03MİLLİYOL: 6 oyla yüzde 0.02TKP: 6 oyla yüzde 0.02GBP: 5 oyla yüzde 0.02HKP: 2 oyla yüzde 0.01TKH: 2 oyla yüzde 0.01AB: 2 oyla yüzde 0.01YP: 0 oyla yüzde 0.00