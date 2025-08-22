Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ - AYEDAŞ 23 Ağustos Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        23 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi programı: Elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 23 Ağustos Cumartesi günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, şebeke bakım ve onarım çalışmaları kapsamında belirli bölgelerde elektrik akışı geçici olarak durdurulacak. Peki, İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ - AYEDAŞ 23 Ağustos Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 22:54 Güncelleme: 23.08.2025 - 01:03
        Elektrikler ne zaman gelecek?
        İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. Şebeke bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 23 Ağustos Cumartesi günü bazı bölgelerde enerji kesintisi uygulanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın duyurduğu kesinti programına göre, elektrik hizmeti belirli saatler arasında durdurulacak. Kesinti detaylarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, dağıtım şirketlerinin sorgulama sayfalarından bilgi edinebilecek. İşte ayrıntılar...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 23 Ağustos Cumartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

