Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 24 Şubat 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL, ATASAY, AYERDEM, BESTEKAR, BUYRUK, GAZİEMİR, GÖKOVA, KOÇAK, KUZEY, KİBAR, NECİP FAZIL, RAHMİ, SALKIM SÖĞÜT, YAŞAR KEMAL, YURDAGÜL, ZÜMRE, İNCESU sk / YUNUS EMRE mah ŞİRİNDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360188)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1587., 1585., AHMET KABAKLI sk 12:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366120)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 42.,16. sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366124)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2033., 2034., 2036., 2037., 2038., 2040., 2041., 2042., 2047., 2048., A, B sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365306)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ŞAHKULU mah ŞAH KULU BOSTAN sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, DUVARCI, MUALLİM NACİ, NAİLESULTAN SİTESİ YOLU, PORTAKAL YOKUŞU, REŞATAĞA sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367222)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-10, G-17, G-6, G-658, G-667, G-670, G-672, G-673, G-675, G-676, G-678, G-682, G-683, G-684, G-685, G-7, G-718, G-719, G-744, G-873 sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368110)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ÇAĞRI sk / ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, AYDINLIK, BULGURCU, DUVARCI, FAKİRHANE, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, GÜRCÜKIZI, GÜRCÜOĞLU, HAZARFEN, KUYU, MASLAK, ORTABAYIR, PORTAKAL YOKUŞU, REVANİCİ, REŞATAĞA, SARIEFE, URGANCI, ÜÇYILDIZ, ŞAİR NECATİ, ŞIRACI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367219)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAYTAR, BEKTAŞ, BOZDAĞ, DAĞ, DUBA, EKİN, GARİP, GÖÇER, GİRDAP, KAYALI, KIRBAÇ, KONUK, MEŞRUTİYET, MİS, NALBANT, ORUÇ, OSMANPAŞA, SAKA, SARI TURNA, SEMAH, SEYHAN, TRAKYA, ZEMZEM, ÇAKMAKLI, ÖZCAN, ŞEHİT P. ER TURHAN TURAN, ŞEHİT P.KD.YZB.HÜSEYİN KUTLU sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah TAŞKÖPRÜ sk 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366494)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR, BAHÇEŞEHİR 2 KISIM MAHALLESİ, Anadolu cd, Gülhatmi Sk. 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367348)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BAŞKOMUTAN, DEDEBAYIR ÇIKMAZI, HACI PERVANE, HELVACI, MİS ÇIKMAZI, SANATKARLAR, ÇELTİK, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞİŞMANOĞLU sk 03:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367395)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BAŞKOMUTAN, DEDEBAYIR ÇIKMAZI, HACI PERVANE, HELVACI, MİS ÇIKMAZI, SANATKARLAR, ÇELTİK, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞİŞMANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367408)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah 903., 904., PAZARYOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368248)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah FEVZİ ÇAKMAK, HAMAM, MERAL, SAHRA, SEMA, TÜRKAN, VATAN, ŞAFAKNUR sk, KARTOPU SOKAK, TUANA SOKAK 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368324)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah BİLGİ, LAMİBEY, PANCAR, ÖMER NACİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368239)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah KIR, KIRSERDAR, MAHİRLER, OTLUKBELİ, SAÇI sk 09:30-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367539)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368357)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BARBAROS, FUAT SARP, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, HOŞSOHBET, NECATİ ALBURUZ, VEFABEY sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368389)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah VEFABAYIRI, YANKI sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368390)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah CİBİNLİK, DEREBOYU, HERCAİ, KIRMIZI, KUMBARACIBAŞI, MÜVERRİH SADETTİN, REFİK FENMEN ÇIKMAZI, SAADET, SARI ALİ, TARÇIN, ÇİFTEİMAMLAR, ŞEHİT NURİ PAMİR sk / ORTAKÖY mah BULGURCU, DEREBOYU, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, MÜSAHİP sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367571)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, AYDINLIK, BULGURCU, DUVARCI, FAKİRHANE, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, GÜRCÜKIZI, GÜRCÜOĞLU, HAZARFEN, KUYU, MASLAK, ORTABAYIR, PORTAKAL YOKUŞU, REVANİCİ, REŞATAĞA, SARIEFE, URGANCI, ÜÇYILDIZ, ŞAİR NECATİ, ŞIRACI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368213)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ARNAVUTLAR, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER sk / HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, BURMA, DİLAVER, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KADIKÖY, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, MAARİF, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇANKAYA, ÇAYLI, İSTİKLAL sk / KADIKÖY mah DAVET, KADIKÖY sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368981)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, ALEMDAR, CAĞALOĞLU HAMAMI, MUHTEREMEFENDİ, PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN, SALKIMSÖĞÜT, TAŞSAVAKLAR, YEREBATAN, ÇATALÇEŞME, ŞEFTALİ sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367204)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, ANKARA, CAĞALOĞLU HAMAMI, PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN, SALKIMSÖĞÜT, TAŞSAVAKLAR, YEREBATAN sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR sk / HOBYAR mah ANKARA, CAĞALOĞLU YOKUŞU, NARLIBAHÇE sk 13:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367205)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, SAFİR ÇIKMAZI, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367890)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AYDINLAR mah BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, KEMAL PAŞA, MEDENİ, OSMANGAZİ, RIDVAN, SERVİ, YILMAZ, ÇINARALTI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367915)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369960)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, ÇAKMAK, ÜLKE, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369978)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ANADOLU, AYCAN, BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARADAĞ, MOZAİK, RÜŞTÜ, YÜCEALP sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1148. sk 17:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369989)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ADNAN ŞENSES, DENİZ, GAZİ MUSTAFA, HULUSİ KENTMEN, KORDONBOYU, NASRETTİN HOCA, PAPATYA, PELİN, SULTAN FATİH , ZEKİ ALASYA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370052)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES, DEREBOYU sk 12:30-13:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367513)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370055)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAYIRBAŞI mah AKMEŞE, ATATÜRK OKULU, ÇAYIR MEZARLIK, ÇAYIR STADI sk 09:07-16:07 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368977)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah AYVACIK, GÜNEYSU, HAYRULLAH ÇAVUŞ, KUZGUNCUK, SALİH PAŞA, USKUMRU sk 09:12-16:12 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368840)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 134., 213. ÇIKMAZ, 214. ÇIKMAZ, DEREBOYU 1 sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368969)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah BASIN, GAZETECİLER sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369005)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah BASIN, GAZETECİLER sk 12:03-16:03 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369016)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah HANIMELİ, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk 09:04-16:04 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368973)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, AYŞEGÜL, CEVVAL, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLLÜBAHÇE, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, NESLİGÜL, OCAK, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SEVİLEN, TEKİNAY, TUĞBA, YILDIZLAR, İNAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369984)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ADNAN KAHVECİ, ARIKENT SİTESİ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370066)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, GÖKDENİZ, LADİN, LEMAN, ORTANCA, SARMAŞIK, ZEMZEM, İYİNİYET sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370100)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BALIK, DİLEK, NATO, ÇAVDAR, ÇAĞDAŞ, ÖZDEN, ÖZGÜR, ÖZGÜR ÇIKMAZI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah BEYAZ ORKİDE, DENİZ 1, GONCA, GÜN IŞIĞI, TOMURCUK 1, İMAM ÇEŞME YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369115)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, ASAF, BİNNUR, CEVHER, CİHAD, DOĞAN, ECRİN, ELVAN, KAĞITHANE BARBAROS, OĞUZELİ, YILDIZ, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇİLE, ÇİLEK, ÇİÇEKÇİ sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, DEFİNE, DOLUNAY, DOSTLUK, DOĞUŞ, DİK, HALİL RAHMAN, KAĞITHANE BARBAROS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369121)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CENDERE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370109)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, ANKARA, ATATÜRK, BİNGÜL, SOYDAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370053)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ENVER ADAKAN, PEYAMİ SAFA sk / BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, BAŞAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370056)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.CENK, 1.EMRAH, 1.GÖNÜL, 1.TÜRKELİ, 1.ÇAKIR, 1.ÇELEBİ, 1.ÇİLEK, 2.FİLİZ, 2.IŞIK, 2.SİNOP, 4.MUTLU, KARCIKENT, MASLAK ÇEŞME, NAZLI, ORTA KENT, SARAY, SEÇKİN, VURAL, YAKUT, YELDEĞİRMENİ, YOSUN, ÖZAY, İSTİKLAL sk 09:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368316)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1172., 1173., 1174., 1182., 1183., 1184., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1194., 1195., 1197., 1201., 1224., 1225., 1226., 1227., ZÜBEYDE HANIM sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370099)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BAHARİYE, BALYA, BESTE, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KOCATEPE, KÜLTÜR, LOKUM, MODA, ORUÇ GAZİ, SULTAN FATİH, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, AKŞEMSETTİN, ALAKAYA, ARŞIN, ASUMAN, AY, AYDIN, AÇANGÜL, BATI TRAKYA, BAYRAK, BAĞLAR, BEREKET, BURGAZ, BİLGİ, BİZİM, CAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMAN, DUMLUPINAR, DUYGUM, EFE, EFEM, ELMAS, ELVAN, EMİN, ENES, ERKAN, FATİH, FISTIK, FÜSUN, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, HULUSİBEY, HUZUR, KAHRAMAN, KALYONCU, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KIZILIRMAK, KOCATEPE, KİRAZLIK, LARA, MARMARA, MELTEM, MELİK, MÜMTAZ, OVALI, SAMET, SARMAŞIK, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, SÜTÇÜ İMAM, TURAN, TURGUT ÖZAL, UMUT, UZUN HASAN, UĞUR MUMCU, YAPRAK, YAŞAR DOĞU, YEŞİM, YILDIRIM, ZEKİ MÜREN, ÇALIKUŞU, ÇAVUŞOĞLU, ÇETİN, ÇINARLI, ÇİLEK, ÇİM, ÖZLEM, ÖĞRETMEN, İDİL, İKRAM, İNAN, İNCİR, İNKILAP sk / SAHİL mah ADALET, AKTOPRAK, ALİ ŞİR NEVAİ, ASMAGÜL, AYÇA, BAŞARAN, BEYAZLALE, CENK, CÜMBÜŞ, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, EDİP, ERMİŞLER, GÜNBATIMI, HACİVAT, HASIR, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KARACABEY, KAYIŞ, KOCATEPE, KUMRAL, KUŞKALE, KÖPRÜ, KÖŞK, MARMARA, SAMANYOLU, SULTANLAR, SÜLEYMAN GAZİ, YILDIZ, ÇAVDAR, ÇAYIRLI, ÇELEBİ, İLKE, İMAR, İMREN, İNCİ, ŞANLI, ŞEMSİ TEBRİZİ sk / YAKUPLU mah HÜRRİYET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BARIŞ sk 19:00-22:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370057)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.BİLGE, 1002., 1003., 1005., BELLİ, REYHAN, SEVGİ, ŞAHİNLER, ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ sk 09:30-18:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371020)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ORHAN GAZİ, 1.YALÇIN, 2.DERE, 3.PAPATYA, AKARSU, BAYIR, BILDIRCIN, ERTEKİN, MASLAK, MASLAK ÇEŞME, UZAY, YAŞARDOĞU sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371033)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BILDIRCIN, 1.BİRLİK, 1503., 2.ARIKUŞU, 2.KIRLANGIÇ, 3.KARANFİL, ATMACA, BAKIRCIN, BOZDOĞAN, ERENLER, FLAMAN, FLORYA, HATBOYU, TARAK KUŞU, ÇULLUK ÇIKMAZI, ÇİL, ÖRDEK, ÜVEYİK, İSTASYON, ŞAHİN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370430)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ANAFARTALAR sk / İSTASYON mah 1421. sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370441)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1793. sk / KEMALPAŞA mah NAMIK KEMAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371010)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, ALEMDAR, CAĞALOĞLU HAMAMI, MUHTEREMEFENDİ, PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN, SALKIMSÖĞÜT, TAŞSAVAKLAR, YEREBATAN, ÇATALÇEŞME, ŞEFTALİ sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368978)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 420., 421., 422., 423., 518., 519., 520., 522. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368839)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, ANKARA, CAĞALOĞLU HAMAMI, PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN, TAŞSAVAKLAR sk / HOBYAR mah ANKARA, CAĞALOĞLU YOKUŞU, NARLIBAHÇE sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368984)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1804., 3.CAN, EMEKLİ, ERKİN, HALKALI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370556)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, AHMET KOCABIYIK, ERKEN, SULTAN MURAT, ÖZER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370581)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah KIR, KIRSERDAR, MAHİRLER, OTLUKBELİ, SAÇI sk 09:30-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370489)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370422)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah MEHMET AKİF, SOĞANAĞA, ÖZGÜR sk / MERKEZ mah AYDINLAR, BAHAR, BAĞ, FEVZİ ÇAKMAK, SOĞANLI, TAYFUN, ÇOKÜNLÜ, İKBAL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371009)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, GENCAY, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, PEMBE, VATANSEVER, ÇAM, ÇAVUŞ sk / TERKOS mah BİRSEN, DEMOKRASİ, DEMİRCANLAR, DURUSU-YENİKÖY, HAVVA NİNE, KURT, KÜLTÜR, SUCU BASRİ, TERKOS-KARABURUN, UĞURALP, YUSUF BİLGİÇ, ZEYNEL ÇAYLAN, ÇOBAN PÜSKÜLÜ, İPEK, ŞABANAĞA sk / YENİKÖY mah DURUSU-YENİKÖY sk 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369299)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, BOZKIR, DEFNELİ, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, KEMALİYE, MEYDANCIK, SAKA, ŞÜKRAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371012)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah PİRİ REİS, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371062)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / CEBECİ mah 2594. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161., 182. sk / YUNUS EMRE mah 1390. sk / İSMETPAŞA mah 106., 107., 108., 108/1., 109., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 128., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 65., 66., 67., 91., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369090)

- İSTANBUL SULTANGAZİ İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 108/1., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 126., 127., 128., 129., 129/1., 130., 130/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 65., 66., 67., 69., 70., 71., 72., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 81., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 95., 95/1., 96., 97., 98., 99., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MAHMUTBEY, ORDU sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369088)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 306/1., 307., 308., 309., 312., MAHMUTBEY, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369270)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 111., 116., 126., 127., 128., 129/1., 130., 130/1., 134., 137., 141., 142., 87., 88., 89. sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369091)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah BURCU, DERE, SEHER, ŞEHNAZDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369339)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah BAKARLAR, NECATİBEY, OKULYANI sk / ÇIRÇIR mah 3.ÇİMEN, ADA, AK, ALADAĞ, BAKARLAR, BULUT, BİÇİMSİZ MERDİVEN, CEYHAN, DİKYOL, ERTEKİN, EĞİK, FUNDA, GÜNDOĞDU, GÜNGÖREN, HAKAN, KAAN, KAYAK, MASLAK YOKUŞU, MEDENİ, NECATİBEY, OKULYANI, PARK, TAŞKIN, TAŞLI, VEFALI, ÖZGEN, İNEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369159)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ALPAY, FUNDA sk / ŞAMLAR mah 19 MAYIS, 23 NİSAN, 2842., 30 AĞUSTOS, CENNETKUŞU, ESTERGON, FUNDA, GÜLCE ÇIKMAZI, HÜRMET, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, TÜRKBÜKÜ, ZİYARET, ÇAMLIBEL, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah VOLKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369048)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BANKACI, FEVZİ ÇAKMAK, YÜCEL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370512)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BANKACI, FEVZİ ÇAKMAK, YÜCEL, ŞEHİT ABDULLAH KALA sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370529)