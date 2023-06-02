İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin açılışı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikle yapıldı

AA

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşen açılış etkinliği, Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü Avind'in İngilizce ve Türkçe sunumuyla başladı.

Açılış konuşması yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye'nin dijital sanat alanında dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Özellikle küresel salgın döneminde dijital alan, sanatın sunulduğu yeni bir mecra olmasının yanı sıra sanatın içeriğini, dilini ve içeriğini derinden etkilemeye başladı" dedi.

Yavuz, "Dijital sanat, sanatçıların bilim ve teknoloji gibi alanlarla çalışmalarını kolaylaştırmasıyla ufkumuzu genişletiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ülke genelinde kültür sanat algısını güçlendirmek için durmaksızın çalıştığına vurgu yapan Yavuz, "Bakanlığımız, şu anda bulunduğumuz AKM gibi bulundukları şehre değer katan, en son teknolojik imkanlarda donatılmış kültür sanat yaşam mekanlarını kurmakta ve bu mekanlarda pek çok güzel etkinliklerin gerçekleştirmesini sağlamaktadır" diye konuştu.

Yavuz, 3 senedir destek oldukları İstanbul Dijital Sanat Festivali gibi sanatı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklere destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Dijital Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Yıldırım, festivalin içeriğine ilişkin bilgi vererek "'Dijital sanat insan molekülleri sonucu mu?' temalı festivalde, Azerbaycanlı yapay zeka sanatçısı Shusha'nın çalışmaları da yer alacak" açıklamasında bulundu.

Sanatın dijitalle buluştuğu bu festivalin, yenilikçi fikirler üretmek için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bu seneki festivalde, 'Dijital sanat insan molekülleri sonucu mu?' sorusunun cevaplarını arayacağız. Türkiye'nin ilk ve tek dijital sanat festivalinde yerli ve yabancı 25 sanatçıyla birlikte bu kavramı sorgulayacağız. Sanatçılar festivaldeki eserleri ile bilim, teknoloji ve sanatın kesişebileceğini gösterecek ve bu olgular arasındaki sınırların eriyerek yeni yollara nasıl evirilebileceğine ilişkin katkıda bulunacaklar. Hedefimiz dijital sanatın sanat platformları arasındaki yerini sağlamlaştırmak ve dijital sanat bilincini yaygınlaştırmak."

Açılış etkinliğinin ardından katılımcılar, festival kapsamında sergilenen dijital eserleri inceledi.

Her yaştan ziyaretçinin ücretsiz katılabileceği 3. İstanbul Dijital Sanat Festivali, 5 Haziran'a kadar çeşitli etkinliklerle AKM'de sürecek.

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