İstanbul deprem haritası, İstanbullu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 13.59 sularında meydana gelen 5.8 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Okullar boşaltıldı veliler ise okullara koştu. Halk sokağa döküldü. Depremde can kaybının bulunmadığı fakat 8 kişinin hafif şekilde yaralı olduğu belirlendi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi de İstanbul deprem haritasını paylaştı.

İSTANBUL DEPREM HARİTASI

İSTANBUL DEPREMİ HARİTASI SORGULAMA EKRANI

İstanbul deprem haritası e-devlet üzerinden TC. Kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile öğrenebileceksiniz.

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTALARI

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) internet sayfasına girildiğinde evinizin neresinden fay hattının geçtiğini görebilirsiniz. Peki evimin altından fay hattı geçiyor mu, nasıl öğrenebilirim?

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU

Bu sorunun cevabını öğrenmek için, http://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresine girip MTA Yerbilimleri Portalı'nı http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafında Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay geçtiğini görebileceksiniz.