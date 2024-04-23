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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Dans Günleri flamenkoyla başladı

        İstanbul Dans Günleri flamenkoyla başladı

        Dünya Dans Günü kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Dans Günleri, flamenkonun genç kraliçesi Patricia Guerrero'nun dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnelediği 'Deliranza' ile başladı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:00
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        İstanbul Dans Günleri flamenkoyla başladı
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        İBB Kültür’ün, 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında düzenlediği Uluslararası İstanbul Dans Günleri, 22 Nisan – 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında flamenkodan sokak dansına, baleden sirtakiye farklı dans türlerinin önemli temsilcilerini İstanbul’da ağırlıyor. Festivalin etkinlikleri, Müze Gazhane, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Artİstanbul Feshane, Baruthane, Metrohan, Beyoğlu Sineması, Çubuklu Silolar, Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Tuzla İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor.

        PERFORMANSLAR

        Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Dans Günleri’nin açılışını 22 Nisan akşamı “Deliranza” adlı son koreografisiyle yapan Patricia Guerrero, 23 Nisan Salı akşamı saat 20.00’de Metrohan’da “Proceso Eterno” adlı gösterisini sahneleyecek. Uluslararası İstanbul Dans Günleri’nde ayrıca İtalya’nın uluslararası çağdaş dans topluluğu Komoco/Sofia Nappi’nin tüm dünyada kapalı gişe sahnelenen “Pupo” adlı gösterisi; dans sanatçısı, koreograf Bedirhan Dehmen’in “Biz” performansı ile İBB Kültür ve CRR Konser Salonu’nun destekleriyle hayata geçirilen “Köroğlu” balesi sanatseverlerle buluşacak.

        İlker Kılıçer
        İlker Kılıçer

        Pantomim sanatçısı İlker Kılıçer’in, İstanbul merkezli dans stüdyosu Swing Planet’in ve Shaman Dans Tiyatrosu’nun gösterileri sahneleyecekleri festivalde, hip hop, break dans, popping gibi her çeşit sokak danslarını buluşturan Urban Dance projesi kapsamında Kalli, Vehbione ve BBoy Junior da performanslarını sergileyecekler. Uluslararası İstanbul Dans Günleri’nin kapanışı ise 2 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda “İBB Orkestraları ile Geleneğin İzinden” etkinliğiyle gerçekleşecek. Bu özel dans ve müzik gösterisinde, İBB Orkestraları icracıları, halk dansları ve oyun müziklerinin geleneksel formicracılarıyla birlikte sahne alacaklar ve 20 performans sahneleyecekler.

        ATÖLYELER ve SÖYLEŞİLER

        Uluslararası İstanbul Dans Günleri’nde İlker Kılıçer ile Pantomim Atölyesi ve Selim Özyol ile Zeybek Atölyesi’nin yanı sıra flamenko, yaratıcı dans, hiphop,k-pop ve sirtaki atölyeleri de gerçekleşecek. Urban Dance atölyelerinde ise Kalli Tarasidou ve Vehbione sokak dansları üzerine çalışmalar yapacaklar. Festival kapsamında ayrıca akademisyen, dansçı, koreograf ve eğitmenlerin gerçekleştireceği “Sokaklarda Dans”, “Dans Sahnesine Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bakmak” ve “Türkiye’de Çağdaş Dans” başlıklı söyleşiler İstanbullularla buluşacak.

        FİLM GÖSTERİMLERİ

        Uluslararası İstanbul Dans Günleri odağına dansı alan özel yapımlardan “SiyahKuğu/Black Swan” (2010), “Özgürlük Dansı/Jimmy’s Hall” (2014) ve “Âşıklar Şehri/La La Land” (2016) filmleri ise 29 Nisan Dünya Dans Günü’nde Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek.

        22 Nisan – 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası İstanbul Dans Günleri’nin etkinlikleri için biletler İstanbul Senin ve Biletix’ten temin edilebilir.

        PROGRAM

        23 Nisan Salı

        15.00 Atölye: İlker Kılıçer Pantomim Atölyesi (7-12Yaş) / Baruthane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        16.00 Atölye: Flamenko Atölyesi / CRR Konser Salonu (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        17.00 Performans: İlker Kılıçer – Pantomim /Baruthane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        20.00 Performans: Patricia Guerrero “Procesco Eterno” / Metrohan (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        24 Nisan Çarşamba

        16.00 Atölye: Urban Dance – Kalli / Müze Gazhane (İstanbulSenin/Ücretsiz)

        20.00 Performans: Swing Planet Dans Grubu / Müze Gazhane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        25 Nisan Perşembe

        17.00 Söyleşi: “Sokaklarda Dans” Konuk: Prof. Dr. Belma Oğul (Müzikolog), Moderatör: Doç. Dr. Gonca Girgin / Müze Gazhane (İstanbulSenin/Ücretsiz)

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        17.00 Atölye: Urban Dance – Vehbione / Müze Gazhane (İstanbulSenin/Ücretsiz)

        19.30 Performans: Urban Dance – Kalli, Vehbione,BBoy Junior / Müze Gazhane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        26 Nisan Cuma

        15.00 Atölye: Yaratıcı Dans Atölyesi (7-9 Yaş) / Müze Gazhane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        17.00 Atölye: Hiphop Dans Atölyesi (14 Yaş +) / Müze Gazhane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        27 Nisan Cumartesi

        10.00 Atölye: Selim Özyol ile Zeybek / Artİstanbul Feshane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        13.00 Atölye: Yaratıcı Dans Atölyesi (10-14 Yaş) /Çubuklu Silolar (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        15.00 Atölye: K-Pop Atölyesi (14 Yaş +) / Çubuklu Silolar (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        20.00 Performans: Shaman Dans Tiyatrosu / İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi (İstanbul Senin/Ücretsiz)

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        28 Nisan Pazar

        15.00 Söyleşi: “Dans Sahnesine Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bakmak” Konuk: Dr. Berna Kurt (Akademisyen), Moderatör: Dr. Evrim Hikmet Öğüt (Etnomüzikolog) / Metrohan (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        15.00 Atölye: Sirtaki Atölyesi (Yetişkin) / Baruthane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        20.30 Performans: “Biz” Dans / Metrohan (İstanbulSenin/Ücretsiz)

        29 Nisan Pazartesi

        18.30 Söyleşi: “Türkiye’de Çağdaş Dans” Konuşmacılar: Moderatör: Tuğçe Ilıgün Tuna (Dansçı, Koreograf, Akademisyen), Aslı Öztürk (Dansçı, Koreograf, Akademisyen), Melih Kıraç (Dansçı, Koreograf, Akademisyen), Emre Karaca (İDOB Modern Dans Topluluğu Direktörü), Gizem Bilgen (Dansçı, Koreograf, Akademisyen), Korhan Başaran (Dansçı, Koreograf, Eğitmen),Gizem Aksu (Dansçı, Koreograf, Eğitmen) / CRR Konser Salonu (İstanbulSenin/Ücretsiz)

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        20.00 Performans: Komoco “Pupo” / CRR Konser Salonu (Biletix/Ücretli)

        Beyoğlu Sineması’nda Dans Günü - Film Gösterimleri:

        17.00 “Âşıklar Şehri – La La Land” (İstanbulSenin/Ücretsiz)

        19.30 “Özgürlük Dansı – Jimmy’s Hall” (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        21.30 “Siyah Kuğu – Black Swan” (İstanbulSenin/Ücretsiz)

        30 Nisan Salı

        20.00 Performans: Komoco “Pupo” / CRR Konser Salonu (Biletix/Ücretli)

        20.00 Performans: “Köroğlu” Balesi / Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi (İstanbulSenin/Ücretsiz)

        2 Mayıs Perşembe

        20.00 Performans: İBB Orkestraları ile Geleneğinİzinden / CRR Konser Salonu (Biletix/Ücretsiz)

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        #İstanbul Dans Günleri
        #Patricia Guerrero
        #dans
        #flamenko
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