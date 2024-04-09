İstanbul'dan Bursa göründü!
Hava kirliliğinin son 2 yılın en düşük seviyesine düştüğü İstanbul'dan Bursa'da bulunan Uludağ göründü
İstanbul’da hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesinde görülmesiyle birlikte yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bursa’da bulunan Uludağ göründü.
İHA'nın haberine göre 3 şehir tek karede birleşti; İstanbul Bostancı, Yalova ve Uludağ aynı fotoğrafta görüntülendi.
ÇAMLICA TEPESİNDEN GÖRÜNTÜLEDİ
İstanbul’da hava kirliliğinin düşmesiyle birlikte Bursa Uludağ’ın karlı tepeleri göründü. Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğlu İstanbul, Yalova ve Bursa’yı aynı karede yakaladı.
Çamlıca tepesinden çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Binlerce beğeni ve milyonlarca görüntüleme alan fotoğraf, hava kirliliğinin azalmasıyla yaklaşık 100 kilometre uzaklığın net bir şekilde göründüğünün kanıtı oldu.