İstanbul'daki müzikholde 1 kişinin öldüğü 2 polisin yaralandığı olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

REKLAM advertisement1

İstanbul Sarıyer’de müzikholde 1 kişinin öldüğü 2 polisin yaralandığı olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından başlatılan çalışmalarda Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayda yer aldıkları 4 kişiyi yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.

Huzur Mahallesi’ndeki bir müzikhole dün sabaha karşı 5 kişilik bir grup gelerek içeri girdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre müzikhol çalışanları bellerinde silahlar olan grubu dışarı çıkarmak istedi. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından grup istemeyerek de olsa dışarı çıktı.

REKLAM

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ Saldırıda hayatını kaybeden taksi şoförü Mehmet Salih Şalıslıoğlu Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken yaralılar da hastanelere götürüldü. Polis ekipleri, saldırganların kimliklerini belirleyerek yakalamak için müzikhol ve çevresindeki kamera görüntülerini toplayarak inceleme başlattı. 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Yapılan incelemeler sonrasında tespit edilen 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.