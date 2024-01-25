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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor Galatasaray - İstanbulspor maçı CANLI YAYIN - İstanbulspor Haberleri

        Galatasaray - İstanbulspor maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. 54 puanlı sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27 maçta mağlup olmadı. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.01.2024 - 18:44 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:14
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        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Bahattin Şimşek

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        İstanbulspor: Alp, Okan, Mehmet, Simon, Sambissa, Muammer, Modestas, Loshaj, Ali, Emir, Ndao

        Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı. Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü yitirdi. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor.

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        Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.

        4 EKSİK VAR

        Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almıyor.

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        Öte yandan Galatasaray'da Davinson Sanchez de müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        27 MAÇTIR SAHASINDA YENİLMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 25 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 43 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 12 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

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