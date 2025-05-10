İstanbul'daki genç kadın spor salonu işletmecisi ve boksör tarafından bıçaklı saldırıya uğradı - En Son Haberler | Son dakika haberleri

İstanbul'daki genç kadın spor salonu işletmecisi ve boksör tarafından bıçaklı saldırıya uğradı - En Son Haberler | Son dakika haberleri

Olay dün saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi’nde Yavuz sokakta bulunan boks salonun önünde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gelen bıçaklı yaralama olayı üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Sağlık ekiplerinin de geldiği olay yerinde 36 yaşındaki Sibel M. Kalça ve karın kısmında bıçak darbeleriyle kesik, baş kısmında ise darp yarası görüldü.

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BOKSÖR TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Genç kadının hayati tehlikesi olduğu belirtilmesi üzerine genç kadın hastaneye götürüldü. Olayla ilgili yapılan çalışmada, Sibel M.’nin, olay adresinde bulunan boks salonu işletmecesi ve aynı zamanda boksör olan Furkan K. tarafından bıçaklanıp darp edildiği öğrenildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Furkan K. olaydan sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınan boksörün elinin kesik olduğu ve kanlar aktığı görülmesi üzerine hastaneye götürüldü.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda, olayın detayları ortaya çıktı. İddialara göre, boks salonun karşısında oturan Sibel M., önceki yıllarda yüksek gürültü yapılması yüzünden işletme sahibi Furkan K. ile tartıştı. Sibel M.’nin şikayeti üzerine salon mühürlendi. İddialara göre bu olay sonrası ikili arasında husumet oluştu. Olay günü de bu konudan dolayı tartıştıkları belirtildi. Soruşturmanın ardından boksör adliyeye gönderilecek.