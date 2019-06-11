Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi Türkiye'nin köklü kulüplerinin yanı sıra birçok yerel takıma da ev sahipliği yapan İstanbul, ülkemizde futbolunun kalbinin attığı en önemli şehirlerin başında geliyor.

Farklı milletlerden milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da 2004 yılından bu yana önemli bir turnuva düzenleniyor. Afrika Kıtası'nın çeşitli ülkelerinden futbolcu olma umuduyla Türkiye'ye gelen 15-26 yaş arası göçmen sporcuların kurduğu milli takımlar, bu kupada yarışıyor.

İstanbul'da yaşayan Afrikalılar'ın katıldığı "Afrika Kupası" bu yıl 15. kez gerçekleştirilecek. Toplam 16 ulusal takımın yarışacağı İstanbul Afrika Kupası, 16 Haziran Pazar günü start alacak. Kağıthane'de bulunan Hasbahçe Stadı'nda 1 ay kadar sürecek olan müsabakalar, sadece bir futbol maçından öte kültürlerarası etkileşim imkanı da sunuyor.

Gana, Nijerya, Gambiya, Mali ve Senegal gibi ülkelerden 300'e yakın futbolcunun boy göstereceği organizasyonu, scout ekiplerinin de ilgisini çekiyor. Bir dönem eski Fenerbahçeli Emmanuel Emenike'nin de oynadığı turnuvayı birçok menajer ve kulüp yetkilisi yakından takip ediyor.

Öte yandan İstanbul Afrika Kupası'nda Nijerya'nın üstünlüğü dikkat çekiyor. Süper Kartallar, kupayı 5 kez kazanırken, Gana 4 kez mutlu sona ulaştı.