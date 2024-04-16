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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var - Son dakika haberler

        İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

        İstanbul Bağcılar'da zincirleme bir kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 09:48 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:33
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        İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var
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        İstanbul Bağcılar'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza saat 07.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü Başakşehir istikametinde ilerlerken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde ilerleyen araca çarptı.

        Savrulan otomobil karşı yöne geçerek 3 araca daha çarparak takla attı. Kazada, karşı yöne geçen otomobil sürücüsü ve yolcu, yola savrulup yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaza nedeniyle yoğun trafiğin oluştuğu Tekstilkent istikametinde tek şeritten kontrollü olarak araç geçişini sağladı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşurken kazaya karışan araçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

        Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Eyüp Taştan, "Biz Bayrampaşa’daki iş yerimize giderken bir otomobil öbür şeride geçip takla attı. Önümdeki araca vurunca ben de o araca çarptım. Karşı yöne geçen araçta iki yaralı vardı. Bir tanesinin durumu ağırdı" diye konuştu.

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