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Esenyurt'ta taksici kaldırımdaki scooterlı kadına çarptı

İstanbul'da bazı taksicilerin gerçekleştirdiği kural ihlallerine akılalmaz bir olay eklendi. Esenyurt'ta meydana gelen olayda kaldırımdan ilerleyen bir taksi, scooter kullanan kadına çarptı. Olayda şans eseri faciadan dönüldü

Giriş: 04.01.2023 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da kaldırımdan giden taksi, scooterlı kadına çarptı - Güncel haberler
İstanbul'da yaşandı! Kaldırımdan giden taksi, scooterlı kadına çarptı
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DHA
Esenyurt'ta kaldırımdan ilerleyen taksi şoförü, scooter kullanan kadına hafif şekilde çarparak uzaklaştı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine trafik polisleri tarafından yakalanan taksi şoförü, aracında hasta olduğu için kaldırımdan gittiğini söyleyerek kendini savunsa da 4 bin 64 lira ceza yedi, ruhsatı ise 10 gün süre ile iptal edildi.

ÇARPTI, YOLUNA DEVAM ETTİ

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkisinde meydana geldi. Taksi şoförü, yoğun trafikten kaçmak için kaldırıma çıkarak ilerledi.

O sırada kaldırımda scooter kullanan kadına hafif bir şekilde çarpan taksici, aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ARAÇTA HASTA VARDI, O YÜZDEN KALDIRIMA ÇIKTIM"

Taksi, ihbar üzerine tespit edilerek fazla uzaklaşmadan trafik polisleri tarafından durduruldu.

Polisleri gören taksici, "Aracımda bir kadın vardı, hasta. Durumu acildi. Onu yetiştirmek için kaldırıma çıktım" dedi. Trafik polisleri de kaldırım üzerini kullandığı ve kaldırımdaki kadını tehlikeye attığını belirterek ceza uygulayacağını söyledi. Taksiden indirilen şoför, "Kaldırımdaki kadını uyardım. Sağa çekti" şeklinde kendini savunsa da ceza yemekten kurtulamadı. Araç parka çekilirken, şoförün ruhsatı 10 günlüğüne iptal edildi. Taksi şoförüne de 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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