Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun tekler çeyrek final mücadelesinde Yulia Putintseva, 6 numaralı seribaşı Ajla Tomljanovic'i 5-7, 6-2, 6-4'lik setlerle 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Elemelerden gelen Anastasia Potapova, yarı finale yükselen ikinci sporcu oldu. Çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Sara Sorribes Tormo'yu 6-2'lik setlerle deviren Potapova, yarı finalde Putintseva'nın rakibi oldu.

İstanbul'da şampiyonluk unvanını korumak için mücadele eden Sorana Cirstea da yoluna devam edenler arasına girdi. Julia Grabher'i 7-5 ve 6-1'lik setlerle mağlup eden Cirstea, yarı finale yükseldi.

Günün son çeyrek final mücadelesinde ise Anna Bondar ile karşılaşan Veronika Kudermetova, tie-break'e giden her iki seti de 7-6, 7-6 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Kudermetova, turnuvanın son şampiyonu Cirstea ile karşı karşıya gelecek.

Çiftler mücadelesinde korta çıkması gereken Rebecca Peterson, turnuvadan çekildi. Peterson-Potapova çiftini korta çıkmadan geçen Oksana Kalashnikova-Miyu Kato ekibi, yarı finalde Marie Bouzkova-Sara Sorribes Tormo ikilisiyle eşleşti.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası, teklerde ve çiftlerde oynanacak yarı final maçları ile yarın devam edecek.