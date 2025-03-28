İstanbul'da yanan 6 araç küle döndü

Bahçelievler ilçesinde çıkan yangında 6 araç zarar gördü.

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Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

AA'nın haberine göre; kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.