Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yanan 6 araç küle döndü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yanan 6 araç küle döndü

        İstanbul Bahçelievler'de park halindeki otomobilde başlayan ve diğer araçlara sıçrayan yangın sonucu 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç küle döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 06:43 Güncelleme: 28.03.2025 - 06:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da yanan 6 araç küle döndü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bahçelievler ilçesinde çıkan yangında 6 araç zarar gördü.

        Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        6 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

        AA'nın haberine göre; kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Bahçelievler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Kanada Başbakanı: ABD ile eski ilişkiler sona erdi
        Kanada Başbakanı: ABD ile eski ilişkiler sona erdi
        Vladimir Putin: Ukrayna'da geçici hükümet kurulsun
        Vladimir Putin: Ukrayna'da geçici hükümet kurulsun
        "Laf ettirmem"
        "Laf ettirmem"
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        Habertürk Anasayfa