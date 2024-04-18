İstanbul'da vatandaşa at eti yedireceklerdi
İstanbul Sultangazi'de zabıta ekiplerince bir adrese düzenlenen baskında kamyonet içinde kesilmiş at etleri ile kesilmek için bekletilen 3 at buldu. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Sultangazi Belediyesi zabıta ekiplerine Habipler Mahallesi'ndeki bir gecekondu bahçesinde "at kesiliyor" şeklinde bir ihbar geldi.
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İhbar üzerine zabıta ekipleri polis eşliğinde adrese baskın düzenledi.
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Adreste yapılan aramada 3 at bulunurken, park halindeki bir kamyonetin kasasında ise kesilmiş ata ait et parçaları olduğu belirlendi.
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Baskın öncesi şüphelilerin adresi terk ettiği öğrenildi.
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Polis ekipleri kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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Zabıta ekipleri kesilmekten son anda kurtulan 3 canlı atı koruma altına aldı.
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Kesilmiş at etleri ise imha edilmek üzere götürüldü.
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