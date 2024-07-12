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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da vahşet! Genç kadını 6 parçaya ayırdı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da vahşet! Genç kadını 6 parçaya ayırdı!

        İstanbul'da, evlere temizlikçi olarak giden ve 20 gündür kayıp olan 23 yaşındaki E.R.A.'nın polis takibi sonucu F.D. ismindeki kişi tarafından boğulduğu ve 6 parçaya ayrıldığı saptandı. Genç kadının cesedinin siyah poşete konulup inşaata atıldığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:05 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:05
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        İstanbul'da vahşet! Genç kadını 6 parçaya ayırdı!
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        İstanbul'da olay, Beylikdüzü Sahil Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. 20 gündür kayıp olduğu öğrenilen 23 yaşındaki E.R.A.'nın ailesi polise ihbarda bulundu.

        EVLERE TEMİZLİKÇİ OLARAK GİDİYORDU

        İHA'da yer alan habere göre konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, evlere temizlikçi olarak giden E.A.'nın en son internet uygulaması üzerinden çağrıldığı bir konuma gittiği belirledi.

        BİR ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI

        Bölgede çalışmaları genişleten polis, şüpheli olarak gördüğü F.D. isimli bir kişiyi takibe aldı. Bu sırada polise Beylikdüzü'nde bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı yapıldı.

        6 PARÇAYA AYRILMIŞ KADIN CESEDİ

        Adrese giden polis, inşaatın kuyusuna parçalara ayrılarak atılan kadın cesedi ile karşılaştı. 6 parçaya ayrılan ceset, incelemelerin ardından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        ŞÜPHELİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Olayla ilgili şüpheli görülen zanlı F.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

        PARÇALARA AYIRIP POŞE KOYMUŞ

        Kasten adam öldürme suçundan denetimler serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenilen şüpheli F.D.'nin genç kızı boğarak öldürdüğü, baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak siyah bir poşetle inşaatta attığı belirlendi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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