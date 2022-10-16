İstanbul'da vahşet! Çocuğunun gözü önünde çekiçle öldürüldü

Maltepe´de Kamil Hakan Karabulut, annesine bakıcılık yapan 39 yaşındaki Nursel Bircan´ı çekiçle vurarak öldürdü. Polis, Karabulut´u olay yerinde gözaltına aldı.
DHA'nın haberine göre olay saat 11.30 sıralarında bir sitede bulunan 10 katlı binanın birinci katında meydana geldi.
İddiaya göre, bir çocuk annesi Nursel Bircan (39), Kamil Hakan Karabulut'un (56), 84 yaşındaki Demans hastası annesine evde bakıcılık yapıyordu. Sabah saatlerinde Karabulut ile Bircan bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Kamil Hakan Karabulut, Nursel Bircan´nın çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurdu.
Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.
Sağlık ekipleri Nursel Bircan´ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamil Hakan Karabulut gözaltına alınırken, evde yapılan incelemelerin ardından Nursel Bircan´ın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi. Şüpheli Karabulut, Maltepe Asayiş Büro Amirliğine getirildi.
Site sakini Öznur Türkan, "Sabah 11.30 gibi sese uyandık. 'Kes artık yeter' gibi bir konuşma duydum. Sonra bir anda sesi kesildi kadının. Ama adamın ona vurduğu darbelerin sesi geliyordu. 10-15 dakika sonra polis geldi. Adamı kelepçeleyip götürdüler. Hiç tanımıyordum kendilerini. Görmedim daha önce. Yaşlı bir teyzenin bakıcısıymış. Yanında da 8 yaşındaki bir çocuğu varmış. Biz bina sakinleri olarak bağrışmayı duyunca cama çıktık. Sonra bir anda sesi kesildi. Kesin öldürdü zaten dedik"dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!