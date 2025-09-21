Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu!

        İstanbul Fatih'te tam bir vahşet yaşandı. Olayda, Özbekistan uyruklu Züleyha E., evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 13:12 Güncelleme: 21.09.2025 - 13:12
        Fatih'te Özbekistan uyruklu kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Aksaray semtindeki bir evde ikamet eden Züleyha E'den (36) günlerdir haber alamayan arkadaşı, durumu ev sahibine bildirdi.

        Kadının yaşadığı eve gelen ev sahibi ile arkadaşı çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Züleyha E. hareketsiz halde bulunurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, boğazı kesilmiş halde olan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, çevrede güvenlik önlemi alan polislerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Mahalle sakinlerinden Arzu Dinç, kadının komşuları olduğunu ancak onu pek tanımadıklarını anlatarak, "Kavga, gürültü sesi de hiç duymadım." dedi. Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
