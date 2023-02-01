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İstanbul'da vahşet! Bebeğini 4'üncü kattan attı!

İstanbul Bahçelievler'de, ev temizliği yaparak geçimini sağladığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın, yeni doğan bebeğini 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağı attı. Bebek, ölürken, S.B. isimli kadın gözaltına alındı

Giriş: 01.02.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: İstanbul'da bir kadın bebeğini pencereden aşağı attı - Günün öne çıkan haberleri
İstanbul'da vahşet! Bebeğini 4'üncü kattan attı!
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DHA

İstanbul Bahçelievler Merkez Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde, ev temizliği yaparak çalışan S.B isimli yabancı uyruklu kadın, yeni doğan bebeğini poşete koyarak önceki gün gece saat 04.00 sıralarında pencereden binanın bahçesine attı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

DHA'da yer alan habere göre dün saat 14.00 sıralarında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı.

BEBEĞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede bebeğin, hayatını kaybettiği tespit edildi. S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"HAMİLE OLDUĞUNU BEN DE FARK ETMEDİM"

Apartman görevlisi Adem Peynir, "Ev sahiplerini iyi tanıyorum, nezih insanlar. Kadın daha yeni işe başladı. Deneme süresindeydi, ev temizliği için geliyordu, yatılıydı. Kadını hemen hemen her gün görüyorduk. Öyle sakıncalı bir durumu yoktu. Hamile olduğunu ben de fark etmedim, zaten sürekli kapalı giyiniyordu. Evdekiler sorduğu zaman da kiloluyum demiş. Pat diye ses gelince kadın telaş yapmış, ev sahipleri de öyle fark etmiş" dedi.

"BEBEK EVDE DOĞMUŞ"

Esnaf Çetin Sağlam da, "Bebeği önceki gece 04.30 sıralarında pencereden atmışlar. Ben de hiç fark etmedim. Polisleri komşular aramış. Kadın yabancı uyruklu, 10-15 gündür çalışıyormuş. Ev sahipleri de kadının hamile olduğunu bilmiyormuş. Kadın, ev sahipleri hamile olduğunu öğrenirse, işten çıkarılırım diye korkmuş galiba. Evde doğmuş bebek, sonra da pencereden atmış" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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