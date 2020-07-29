İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda Bahçelievler'de 240 gram bonzai, 60 gram kokain ve ruhsatsız tabanca, Güngören'de 1 kilo 22 gram kubar ile 5 bin lira, Çekmeköy'de 1 kilo 90 gram hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakıldı.