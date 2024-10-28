29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi araştırılmaya başlandı. Bu yıl Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıl dönümü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkenin dört bir yanında coşku içinde kutlanacak. Ulusal bayram için birçok ücretsiz etkinlik ve konser düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), müzeseverleri sevindirecek müjdeyi verdi. Buna göre, Cumhuriyetin 101. Yılına özel 30 müzede girişler ücretsiz olacak. Peki, hangi müzeler ücretsiz? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da ücretsiz ziyaret edebileceğiniz müzeler listesi…