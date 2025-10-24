İstanbul'da trafik felç!

Kentte bazı ilçelerde etkisini gösteren yağış ve mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımın ağır seyretmesine neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

REKLAM advertisement1

Avrupa Yakasında D-100 kara yolunda Yenibosna, Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağda her iki istikamette etkili olan trafik, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu yönünden 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne kadar uzanıyor.

Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar sürüyor. TEM Otoyolunda, İstoçtan Mahmutbey gişelerine kadar trafik ağır seyrederken, Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Basın Ekspres Yolu, Hadımköy-TEM bağlantı yolunda ve Bakırköy Sahil Yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

REKLAM

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında da sahil yolunda araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakasında D-100 kara yolunda Kadıköy ve Tuzla arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kartaldan başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne kadar uzanıyor. Acıbadem ve Altunizade mevkisinde araçlar güçlükle ilerliyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Üsküdardan Sancaktepeye, Edirne istikametinde ise Tuzladan Ümraniyeye kadar araçlar ağır seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehire kadar trafik çift yönlü ağır seyrediyor. Şile Otoyolunda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor. Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87ye çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakasında yüzde 85, Anadolu Yakasında ise yüzde 90a kadar ulaştı.