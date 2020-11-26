Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Farklı ilçelerde 28 adreste 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleşen operasyonlara özel harekat timleri de destek verdi. AA'nın haberine göre; adreslerdeki aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.