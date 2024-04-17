İstanbul'da tepki çeken görüntü: Asker üniformalı garson

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şüphelilerle ilgili 'Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I. , A.R. ,H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklular muhafaza altına alınmış ve sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği iş yerinin 'Turizm İşletme Belgesi' iptal edilmiştir" denildi.