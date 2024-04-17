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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da tepki çeken görüntü: Asker üniformalı garson

        İstanbul'da tepki çeken görüntü: Asker üniformalı garson

        İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile servis yapıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alınırken, restoranın turizm işletme belgesinin de iptal edildiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:42
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        • 1

          İstanbul'da bir restoranda askeri üniforma ile servis yapıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

          Tepki çeken görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı.

        • 2

          Soruşturmada iş yerinin Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği ve Türk vatandaşı A.K.'ye ait olduğu belirlendi.  

          Videoda askeri üniforma ile servis yapan kişinin de işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. olduğu tespit edildi.

        • 3

          3 GÖZALTI

          Olayla ilgili işletme sahibi A.K. , işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan çalışan Y.J. gözaltına alındı.

        • 4

          VALİLİKTEN AÇIKLAMA

          Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şüphelilerle ilgili 'Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I. , A.R. ,H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklular muhafaza altına alınmış ve sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği iş yerinin 'Turizm İşletme Belgesi' iptal edilmiştir" denildi.

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