İstanbul'da tenis heyecanı başladı

32 kişilik ana tabloyu tamamlayacak dört oyuncunun belli olacağı eleme tablosunda, ilk tur maçları bugün tamamlandı ve korttan galibiyetle ayrılıp ikinci tura çıkan oyuncular belli oldu.

İstanbul´da wild card ile mücadele eden Kanadalı Eugenie Bouchard, elemelerde ilk tur maçını kazanan en dikkat çekici isim olurken; milli tenisçiler Başak Eraydın ve Zeynep Sönmez, turnuvaya ilk tur sonunda veda ettiler.

Dünya eski 5 numarası Eugenie Bouchard, Sırp rakibi Ivana Jorovic karşısında etkileyici bir oyun sergiledi ve 6-2, 7-6´lık setlerle 1 saat 25 dakika sonunda eleme tablosunda ikinci tura yükselmeyi başardı.

MİLLİLERDEN ERKEN VEDA

Türkiye eski 1 numarası Başak Eraydın, ilk seti kaybettiği maçta setlere denge getirmeyi başarsa da Britanyalı Harriet Dart´a 3-6, 6-2 ve 0-6'lık üç set sonucunda mağlup olarak İstanbul´da ana tablo oynama şansını yitirdi.

Eleme tablosunda korta çıkan bir diğer temsilci Zeynep Sönmez ise wild card ile korta çıktığı İstanbul´da Çek rakibi Tereza Martincova´a karşısında ilk set 4-1 devam ederken sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamadı ve turnuvaya veda etmiş oldu.

Eleme tablosunda ikinci maçlar yarın oynanacak ve 32 kişilik ana tabloya yükselen raketler netleşecek.

GÜNÜN MAÇ SONUÇLARI

Dejana Radovic-Indy De Vroome: 6-4, 6-1

Eugenie Bouchard-Ivana Jorovic: 6-2, 7-6

Leonie Kung-Giulia Gatto Monticone: 6-7, 6-3, 6-3

Ellen Perez-Arina Rodionova: 7-6, 7-6

Harriet Dart-Başak Eraydın: 6-3, 2-6, 6-0

Olga Danilovic-Laura Ioana Paar: 6-1, 6-1

Tereza Martincova-Zeynep Sönmez: İlk set 4-1 (Zeynep Sönmez sakatlandı)

Elisabetta Cocciaretto-Bibiane Schoofs: 6-1, 6-7, 7-5