Yöntemleri şaşırttı

18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul’da bir çok vatandaşın "Evimize çağırdığımız beyaz eşya firmalarının teknik servisleri tarafından dolandırıldık" başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada 30 kişi gözaltına alındı.
Geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan sahte servis dolandırıcılarının, çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlılardan bir kişi serbest kaldı. 29 kişi ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye gönderilen şüphelilerden biri çekim yapan basın mensubuna “Abla güzel çek” dedi. Yetkililer olayla ilgili mağdur sayısının arttığını söyledi.
YÖNTEMLERİ ŞAŞIRTTI
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde sürdürülen soruşturmada dolandırıcıların yöntemleri de ortaya çıkarılmıştı. Polisin ulaştığı bilgilere göre çete önce bir sahte teknik servis şirketi kurdu ve 444’lü numara alarak internette reklam verdi. Reklamda önemli firmaların teknik servisi olduğunu belirtti.
Herhangi bir firmanın teknik servisini arayan vatandaş, arama motorundan aradığı zaman karşısına direkt bu sahte firma çıkıyordu. Vatandaş yetkili servisi çağırdığını sanarak sahte firmayı arıyordu.
Dolandırıcılar inandırıcı olsun diye servis araçlarına önemli firmaların logolarını yapıştırarak vatandaşın evine gidiyordu. Vatandaş logolu servis aracını görünce bunun gerçek servis aracı olduğuna inanıyordu. Eve giden dolandırıcılar, tamir edilecek beyaz eşyanın sorununun büyük olduğunu söyleyip "servise götürmemiz gerek, parçası yanımızda değil’ diyerek buzdolabı, çamaşır veya bulaşık makinesi gibi eşyaları götürüp ikinci el eşya olarak satıyordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!