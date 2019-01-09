İstanbul'da polis bile şok oldu! İguana, piton, tarantula...

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın özel haberine göre, İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piton, tarantula ve iguanaların yurda kaçak olarak sokularak sosyal medya üzerinden satıldığını tespit etti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden tarantula ve iguana satışı bilgisayarların İP adreslerini belirledi.

DEVASA TARANTULA

Kaçakçılık polisi, tespit edilen adresler için mahkemeden arama kararları alarak operasyon düzenledi. 4 adrese yapılan operasyonda sosyal medya üzerinden 4 bin liraya satılmaya çalışılan elma büyüklüğünde dev tarantula, 29 yavru tarantula ve 40 santimetre uzunluğunda bir iguana ele geçirildi.

CİTES sözleşmesi gereği alım satımı özel izne tabi olan bu vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından havyanlar, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilecek.