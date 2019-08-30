30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da taksiler hangi mesafeye kaç lira yazıyor? Şeklindeki sorular taksilere yapılan zammın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da taksilere yapılan zamla açılış ücreti 4'TL'den 5 TL'ye, km başına ücret 2.50 TL'den 3.10 TL'ye, indi-binde 10 TL'den 13 TL'ye yükselmiş oldu.
İSTANBUL'DA TAKSİLER HANGİ MESAFEYE KAÇ LİRA YAZIYOR? İŞTE TAKSİ ÜCRETİ HESAPLAMA
|ÇIKIŞ NOKTASI
|VARIŞ NOKTASI
|MESAFE KM
|ESKİ TARİFE İLE
|YENİ TARİFE İLE
|Sabiha Gökçen Havalimanı
|Bakırköy
|74 KM
|190 TL
|235 TL
|Sabiha Gökçen Havalimanı
|İstanbul Havalimanı
|76 KM
|195 TL
|240 TL
|Sabiha Gökçen Havalimanı
|Taksim
|65 KM
|167 TL
|210 TL
|Sabiha Gökçen Havalimanı
|Sultanahmet
|62 KM
|160 TL
|200 TL
|Sabiha Gökçen Havalimanı
|Avcılar
|79 KM
|205 TL
|242 TL
|Sabiha Gökçen Havalimanı
|Kadıköy
|32 KM
|85 TL
|105 TL
|ÇIKIŞ NOKTASI
|VARIŞ NOKTASI
|MESAFE KM
|ESKİ TARİFE
|YENİ TARİFE
|Bakırköy
|Beşiktaş
|21 KM
|57 TL
|70 TL
|Bakırköy
|Taksim
|20 KM
|55 TL
|67 TL
|Bakırköy
|Mecidiyeköy
|17 KM
|47 TL
|57 YL
|Bakırköy
|Sarıyer
|35 KM
|93 TL
|113 TL
|Bakırköy
|Göktürk
|34 KM
|90 TL
|110 TL
|Bakırköy
|Kadıköy
|32 KM
|85 TL
|105 TL
|Bakırköy
|Kartal
|52 KM
|135 TL
|168 TL
|ÇIKIŞ NOKTASI
|VARIŞ NOKTASI
|MESAFE KM
|ESKİ TARİFE
|YENİ TARİFE
|İstanbul Havalimanı
|Taksim
|40 KM
|105 TL
|130 TL
|İstanbul Havalimanı
|Bakırköy
|46 KM
|120 TL
|150 TL
|İstanbul Havalimanı
|Beşiktaş
|39 KM
|102 TL
|130 TL
|İstanbul Havalimanı
|Sarıyer
|43 KM
|111 TL
|140 TL
|İstanbul Havalimanı
|Göktürk
|20 KM
|55 TL
|67 TL
|İstanbul Havalimanı
|Mecidiyeköy
|37 KM
|98 TL
|120 TL
|İstanbul Havalimanı
|Sultanahmet
|43 KM
|111 TL
|140 TL
|İstanbul Havalimanı
|Kadıköy
|56 KM
|145 TL
|180 TL
|İstanbul Havalimanı
|Üsküdar
|46 KM
|120 TL
|150 TL
|İstanbul Havalimanı
|Avcılar
|50 KM
|130 TL
|160 TL
|İstanbul Havalimanı
|Büyükçekmece
|57 KM
|148 TL
|180 TL
İstanbul’daki 18 bin taksinin taksimetre ayarları zamlı oranlara göre yapılmaya başlanıyor. Pazar gecesi 24.00 itibariyle de İstanbul’da taksiler müşterilerini yüzde 25 zamlı olarak taşıyacak.
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