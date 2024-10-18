İstanbul'da Sukhishvili gösterisi

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Georgian National Ballet “Sukhishvili”, 8 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi’nde sahne alacak. “Sukhishvili” Gürcistan'daki ilk profesyonel devlet dans topluluğu ve Gürcü ulusal dansını tüm dünyada popüler hale getirdi.

Gürcistan’ın geleneksel folklor öğelerini modern bir koreografiyle bir araya getiren gösteri, izleyenlere görsel bir şölen yaşatacak. Gürcü halkının mücadelesini, acılarını ve kahramanlığını anlatan gösteri, muhteşem kostümler ve etkileyici koreografiyle dikkat çekiyor. 2 Erkekler hem savaşçı hem de asil doğalarını sergileyen bir coşkuyla dans ederken, sahnede süzülen kadınlar zarif danslarıyla izleyicileri büyülüyor.

.png Gürcistan Ulusal Balesi “Sukhishvili” 1945 yılında Iliko Sukhishvili ve Nino Ramishvili tarafından resmi olarak kuruldu. Gürcistan Ulusal Balesi, 500'den fazla turnede beş kıtada, 90'dan fazla ülkede sahne aldı, 10.000'den fazla konser gerçekleştirdi ve 50 milyondan fazla seyirciye ulaştı. Gürcistan Ulusal Balesi'nin yaklaşık 100 dansçısı ve kendi orkestrası bulunuyor. Gösterinin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.