İstanbul'da sokak ortasında infaz!

Pendik'te tabancayla vurulan iki kişiden biri yaşamını yitirdi
İstanbul Pendik'te İbrahim G. eşinin kaçtığı adamı sokak ortasında tesadüfen gördü. Silahını çıkartıp adama defalarca ateş edip öldürdü.
Pendik'teki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde İbrahim G, eşiyle kaçtığı iddia edilen Ali Z. ile karşılaştı.
İbrahim G'nin tabancayla açtığı ateşte Ali Z'nin yanı sıra olay yerinde bulunan Aydın T. de vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan Ali Z, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bacağından vurulan Aydın T'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şüpheli İbrahim G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.