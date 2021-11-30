Simit fiyatları günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. İşte İstanbul'da simite gelen zam...

SİMİT KAÇ LİRA OLDU?

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, zammı doğrulayarak ''Bugün itibarıyla İstanbul genelinde simit fiyatları 3,5 lira oldu. Açma ve simit 3,5, poğaça 3 lira. Börek fiyatlarının kilosu en az 60 lira, poğaça fiyatları 2 liradan 3 liraya çıktı'' dedi.

ntv'den Mustafa Gökhan Çelik'in haberine göre; Şaban Özdemir, bu artışı ham maddelere gelen yüzde 300'lük zamma bağladı ve simide yapılan zam oranının bile esnafı kurtarmayacağını belirtti.

"KÜÇÜK ESNAF OLARAK KURTULUŞ SAVAŞI VERİYORUZ'"

Küçük esnafın zor durumda olduğunu belirten Özdemir, ekonomide kurtuluş savaşı verdiklerini söyledi.

''3-5 AY SONRA KAPATMALAR BAŞLAYABİLİR''

Un-İş Başkanı, ham maddeye gelen zamlar bu şekilde devam ederse esnafın dayanamayacağını kaydederek şöyle konuştu:

''Ham maddeye yüzde 300 zam geldi. Biz yüzde 40 zam yaptık. Bu zam da bizi kurtarmıyor. Küçük esnaf kendinden fedakarlık yapacak. 3-5 ay sonra kapatmalar başlayabilir.''