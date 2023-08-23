İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan doktor öldü

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İstanbul Avcılar’da Operatör Doktor İbrahim Karahan otelde silahlı saldırıya uğradı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, saldırıya uğrayan doktor Karahan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan doktor Karahan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürülğü ekipleri, şüpheli olduğu belirlenen Ali Asker K’yı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili çok yönlü çalışmaya devam ediliyor.

Ayrıntılar gelecek...