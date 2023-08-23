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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan doktor öldü

        İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan doktor öldü

        İstanbul Avcılar'da bir otelde silahlı saldırıya uğrayan Operatör Doktor İbrahim Karahan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 23.08.2023 - 06:37 Güncelleme: 23.08.2023 - 06:37
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        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
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        İstanbul Avcılar’da Operatör Doktor İbrahim Karahan otelde silahlı saldırıya uğradı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, saldırıya uğrayan doktor Karahan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan doktor Karahan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürülğü ekipleri, şüpheli olduğu belirlenen Ali Asker K’yı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili çok yönlü çalışmaya devam ediliyor.

        Ayrıntılar gelecek...

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