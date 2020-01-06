06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz yaşamı olumsuz etkiliyor.
İstanbul'un Güngören ilçesindeki Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde ilerleyen otomobilin üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.
Araçta hasar oluşurken sürücü yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ve belediye ekiplerinin yolu tekrar trafiğe açmak için çalışması sürüyor.
FABRİKANIN ÇATISI UÇTU
Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta 6 katlı bir fabrikanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.
Uçan çatının bir kısmı binanın önünde park halindeki kamyonetin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, çatının parçalarını kaldırmak için çalışma yaptı.
Çatının düştüğü anda çevrede kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Ekiplerin çalışmaları sürerken, fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
KAĞITHANE'DE UÇAN ÇATI, 7 ARAÇTA HASARA NEDEN OLDU
Kağıthane'de, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasar oluşturdu.
Çağlayan Mahallesi Meral Sokağı'ndaki 6 katlı binanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının parçaları, başka bir binanın cephesine çarparak park halindeki araçların üzerine düştü.
Haber verilmesi üzerine sokak araç trafiğine kapatılırken, zarar gören araçlar sahipleri tarafından bulundukları yerden çekildi.
Kağıthane Belediyesi ekiplerinin çatı parçalarını yerden kaldırılması sonrasında sokak trafiğe açıldı.
SİLİVRİ'DE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
İstanbul'da etkisini gösteren fırtına Silivri'de de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına ve yağış nedeniyle şemsiyelerle korunarak kaldırımda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan bir marketin tabelası zarar gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri ve Polis ekipleri sevk edildi. Tabela kopmak üzereyken itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.
Bu sırada Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uyardı.
DENİZ ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLENDİ
İstanbul'da etkili olan poyraz nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi. BUDO'nun da yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşuları sebebiyle iptal edildi
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre 18.45'te Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00'de Bursa-Yenikapı-Kadıköy ile yarın 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.
Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin yanı sıra, 18.25'teki Ortaköy-Üsküdar seferi iptal edildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşuları sebebiyle iptal edildi.
BUDO'nun sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, 7 Ocak Salı günü 07.00, 09.30, 14.00, 18.00 Mudanya-Eminönü ve 10.00, 13.00, 16.30, 20.30 Eminönü-Mudanya seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
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