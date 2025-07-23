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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da sıcaktan bunalanlar gece denize girdi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sıcaktan bunalanlar gece denize girdi

        İstanbul'da gündüz etkili olan sıcaklıklar gece de etkisini sürdürürken sıcaktan bunalanlar gece geç saatlerde Yeniköy sahilinde denize girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 02:55 Güncelleme: 23.07.2025 - 03:16
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        İstanbul sıcaklarında gece denize girdiler
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        İstanbul'da hava sıcaklığının gece saatlerinde de etkili olması üzerine evlerinde bunalanlar sahillere akın etti.

        Yeniköy sahiline gelen bazı vatandaşlar gece olmasına rağmen denize girerek serinledi. Birçok kişi ise deniz kenarında banklarda oturarak zaman geçirdi.

        Sıcaktan bunalıp denize giren Oğuz Orhan, “Biz halı saha maçından çıktık. Denize girelim dedik arkadaşlarla. Serinleyelim diye denize girdik. Valla iyi de geldi" dedi.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
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