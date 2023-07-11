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Yaz mevsiminin ortasına yaklaşılırken Türkiye genelindeki sıcaklıklar da iyice artmaya başladı. Uzmanlar yaklaşan Afrika sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyarırken İstanbul Valiliği de özellikle bu hafta için il sakinlerini bilgilendirdi. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

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İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI:



İstanbul Valiliği'nin resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;



11 Temmuz 2023 Salı günü Trakya'dan başlayarak bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

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Önümüzdeki günlerde ilimizde beklenen sıcaklık (°C); İstanbul : 32-36



Sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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