İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. DHA'nın haberine göre; İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı.

Yağışla birlikte gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Kent genelinde yağış etkisini sürdürüyor.