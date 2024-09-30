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        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

        İstanbul'da gece saatlerinde yağış başladı. Kent genelinde etkili olan yağışla birlikte gökyüzü şimşeklerle aydınlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 01:45 Güncelleme: 30.09.2024 - 01:45
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        İstanbul'da sağanak yağış
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. DHA'nın haberine göre; İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı.

        Yağışla birlikte gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Kent genelinde yağış etkisini sürdürüyor.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul hava durumu
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