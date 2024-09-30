İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da gece saatlerinde yağış başladı. Kent genelinde etkili olan yağışla birlikte gökyüzü şimşeklerle aydınlandı
Giriş: 30.09.2024 - 01:45 Güncelleme: 30.09.2024 - 01:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. DHA'nın haberine göre; İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı.
Yağışla birlikte gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Kent genelinde yağış etkisini sürdürüyor.
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