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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var - Güncel haberler

        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var

        İstanbul'da dikkat çeken bir operasyon düzenlendi. RAP müzik yapan ve Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, Muti olarak tanınan Mücahit Doğan, BIG lakaplı B.I. ile CAC lakaplı Ş.T.'nin organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:17
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        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, Muti lakaplı Mücahit Doğan, BIG olarak bilinen S.I. ile CAC lakaplı Ş.T.'yi gözaltına aldı.

        DHA'da yer alan habere göre sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlendi.

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        2 UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 4 şarkıcıya ‘suç ve suçluyu övme’ suçuyla operasyon düzenledi.

        Operasyonda Heijan, Muti,BIG ve CAC gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        #haberler
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