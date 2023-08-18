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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, Muti lakaplı Mücahit Doğan, BIG olarak bilinen S.I. ile CAC lakaplı Ş.T.'yi gözaltına aldı.

DHA'da yer alan habere göre sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlendi.

REKLAM 2 UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 4 şarkıcıya ‘suç ve suçluyu övme’ suçuyla operasyon düzenledi.