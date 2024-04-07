İstanbul'da polisleri taşıyan servis aracı devrildi: 6 yaralı
İstanbul Basın Ekspres yolunda Atatürk Havalimanı kavşağında polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken yolun bir şeridi trafiğe kapandı.
İstanbul Basın Expres yolunda içinde sivil polislerin bulunduğu servis aracı yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Araç önce bariyerleri aştı, ardından da yolun dışına çıkarak devrildi.
Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
KAZADA 6 POLİS YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre, serviste bulunan polislerden 6'sı yaralandı. Basın Ekspres yolunun bir şeridi ise trafiğe kapandı.
Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır