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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da polisleri taşıyan servis aracı devrildi: 6 yaralı

        İstanbul'da polisleri taşıyan servis aracı devrildi: 6 yaralı

        İstanbul Basın Ekspres yolunda Atatürk Havalimanı kavşağında polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken yolun bir şeridi trafiğe kapandı.

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 10:06 Güncelleme: 07.04.2024 - 10:27
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        Polisleri taşıyan servis aracı devrildi
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        İstanbul Basın Expres yolunda içinde sivil polislerin bulunduğu servis aracı yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

        Araç önce bariyerleri aştı, ardından da yolun dışına çıkarak devrildi.

        Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

        KAZADA 6 POLİS YARALANDI

        Kazada ilk belirlemelere göre, serviste bulunan polislerden 6'sı yaralandı. Basın Ekspres yolunun bir şeridi ise trafiğe kapandı.

        Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır

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        #polis
        #basın express
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