İstanbul'da polisi şaşkına çeviren operasyon!

"Daha çok bulunan türler de ise fiyatlar düşüyor. Bu ürünler yasadışı avcılıkla elde ediliyor. Genellikle bunları toplayan ve avlayan kişiler, ticaretini yapan kişiler satıyorlar ve bunu bu şekilde piyasaya sürüyorlar. Tabi bu yasa dışı olduğu için bunların belli cezalar var. Eğer tür yabancı ülkelere aitse idari para cezası uyguluyoruz. Yerli türlerde ise tazminat cezası uygulamaktayız. Mesela yaban koyunu ise 500 bin, alageyik ise 150 bin, Karaca ise 10 bin gibi meblağlar ceza olarak kesiliyor. Diğer türlerde belli bir aralıkta idari para cezası uyguluyoruz."