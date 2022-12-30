İstanbul'da polisi şaşkına çeviren operasyon!

Operasyonda aynı zamanda 29 çeşitli form, ebat ve boyutlarda Yunan, Roma, Bizans, Osmanlı medeniyetlerine ait olduğu değerlendirilen amforalar, 90 adet pişmiş toprak objeler, top mermisi, sedef kakma bağa kaşık, kırık cam şişe, mavi renkli cam şişe, 35 Roma ve İslami dönem sikkeleri, 4 ok ucu bulundu.
"HAYVANIN TÜRÜ AZALDIKÇA PARÇASININ DEĞERİ ARTIYOR"
Operasyon kapsamında ele geçirilen hayvan parçaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´ne teslim edilirken tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü´ne verildi.