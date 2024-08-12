Arzu Yanadağ ile Mehmet Esen aşk yaşıyor

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İlişkiler üzerine oldum olası tartışılan konuların başında gelen bir soru; "Arkadaştan sevgili olur mu?"

Bu konu üzerine zaman zaman yapılan anketlerde şu iki sonuç çıkar; "Asla, arkadaşımla ilişki yaşayamam" ve "Çok da güzel olur. Çünkü onun bütün özelliklerini, beğenilerini, takıntılarını, hayat görüşünü, kısacası kişiliğini iyi bildiğim için arkadaşımla temeli sağlam bir aşk ilişkisi kurabilirim."

Kimine göre, "Asla", kimine göre ise "Hiç sorun olmaz"... Arzu Yanardağ ile Mehmet Esen, "Hiç sorun olmaz" diyenlerden. Zira yaklaşık 20 yıllık arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü. Mutlu bir birliktelik süren Arzu Yanardağ ile Mehmet Esen, birbirlerini iyi tanımalarının ilişkileri için avantaj olacağı düşüncesinde.