İstanbul'da polis kovalamacası kazayla bitti: 5 yaralı

Gaziosmanpaşa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü durmayarak kaçtı. Polis ekiplerinin uzun süre takip ettiği kamyonet sürücüsü, Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda kaza yaptı. Kamyonette bulunan 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 03.30 sıralarında Küçükçekmece, D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yunus timleri Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki kamyonetten şüphelenerek, sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İçinde 5 kişinin olduğu kamyonet durmayarak polis ekiplerinden kaçtı.

POLİSTEN KAÇARKEN D-100 KARAYOLU'NDA KAZA YAPTI

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Bir süre polisin kovaladığı kamyonet D-100 Karayolu'na çıkarak Edirne istikametine kaçmaya devam etti. Uzun süre kaçan kamyoneti takip eden polis ekiplerine bölge trafik ekipleri de katıldı. Uyarılara rağmen durmayan kamyonet, Küçükçekmece mevkisine geldiği esnada aynı yönde ilerleyen bir otomobil ile minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araçta sıkışırken, diğer 4 kişide yaralandı.