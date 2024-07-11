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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

        İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 23:19 Güncelleme: 11.07.2024 - 23:19
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        PKK/KCK şüphelisi tutuklandı
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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şubesi ekiplerince, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı da serbest bırakıldı.

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        #istanbul
        #haberler
        #pkk şüphelisi
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