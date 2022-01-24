İstanbul'da kar yağışı şiddetini arttırdı. İstanbul kar yağışı trafikte de olumsuzluklara neden olurken kente giriş ve çıkışlar durduruldu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, otogarlardan yapılan otobüs seferleri ile ilgili açıklama paylaşıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasının arından İstanbul'da otobüs seferleri durduruldu mu, yasaklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, İstanbul otobüs seferleri son durum nedir, otobüs seyahatleri yasaklandı mı? 24-25 Ocak İstanbul otobüs seferleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...