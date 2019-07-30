30 yıl sonra bir ilk yaşandı

30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul’un en önemli sorunlarından birisi yaşanan oto hırsızlığı. İstanbullular'ın korkulu rüyası haline gelen oto hırsızlarına yönelik, amansız mücadelesi sürüyor. Özellikle son 4 yılda yapılan operasyonlar oto hırsızlarını pes ettiren rakamlar ortaya çıktı.
3 HANEDEN 1 HANEYE İNDİ
Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’nün 1989 yılında Gayrettepe’ye taşınmasının ardından tutulan istatistik verilerde ilginç rakamlar çıktı. Günde 120’nin üzerinde araç çalınan İstanbul’da bu veriler gittikçe azaldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nin peş peşe yaptığı operasyonlar günlük 3 haneli rakamlara yükselen oto hırsızlık olayları tek hanelere kadar indi.
30 YIL SONRA İLK YAŞANDI
En son Ekim 2008 yılında tek haneye düşen oto hırsızlığı tekrar çift hanelere çıkmıştı. Temmuz ayında ise emniyet kayıtlarında bir ilk yaşandı. Temmuz ayının farklı 4 gününde İstanbul’da hiç araç çalınmadı. İstatistiklerde 4 gün sıfır çekti. Bu rakamda emniyet kayıtlarına önemli bir veri olarak girdi.
VALİ YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter adresinden 27 Mayıs günü attığı twitte İstanbul’da son 4 ayda oto hırsızlığın düştüğünü ifade etmişti. Vali Yerlikaya şöyle açıklama yapmıştı;
İlimizdeki başarılı operasyon ve denetimler sonucunda;
2019 yılının ilk 4 ayında “Araç Hırsızlığı” olayları, 2018 yılının ilk 4 ayına kıyasla; Polis Sorumluluk Bölgesinde % 28, Jandarma Sorumluluk Bölgesinde % 37 azaldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!