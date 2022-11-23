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İstanbul'da okullar bugün tatil mi? EĞİTİME DEPREM ENGELİ! Düzce, Bolu Sakarya ve Kocaeli'nde okullar bugün tatil mi? Valilerden açıklama var

Deprem nedeniyle üç ilde okullar tatil edildi! İşte okulların tatil edildiği iller

Düzce'de meydana gelen deprem sonrası ilde okullar tatil edildi. Sabah saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Düzce, Sakarya ve Bolu Valilikleri tarafından okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Giriş: 23.11.2022 - 07:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbul'da okullar tatil mi? Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil mi? Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremin ardından iki ilin valilikleri tarafından okullar tatil edildi. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil mi? İşte merak edilen soruların cevabı...

  • BOLU, SAKARYA VE DÜZCE'DE EĞİTİME BİR GÜN ARA

    Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

    Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ile hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

    Kentte meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Valilik, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisinin bulunmadığını vurgulayan Atay, ekiplerin saha taramasının devam ettiğini bildirdi.

  • Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Saha çalışmalarımız halen sürüyor. İhbarlar da var, küçük çaplı korku ve panikten kaynaklı yaralanmalar söz konusu." dedi.

    Vali Atay, AA muhabirine yaptığı açıklama, ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalışmasını sürdürdüğünü bildirdi.

    İhbarları değerlendirdiklerini aktaran Atay, "Saha çalışmalarımız halen sürüyor. İhbarlar da var, küçük çaplı korku ve panikten kaynaklı yaralanmalar söz konusu. Bunun haricinde olumsuz bir durum söz konusu değil. Yıkılan bir ahır var, çatlamalar olan binalar var." diye konuştu.

    Öte  yandan Bolu'da da bir gün süreyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi.

    ZONGULDAK EREĞLİ'DE OKULLAR TATİL

    Bu üç ilin yanısıra Zonguldak Ereğli'de de eğitime deprem nedeniyle bir gün ara verildi.

  • KOCAELİ VE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Kocaeli ve İstanbul'da eğitim öğretim de aksama meydana gelmedi. Okullar bugün İstanbul ve Kocaeli'nde tatil değil.

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