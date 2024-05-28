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        İstanbul'da okul önlerinde denetim

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından okul önlerinde 8,5 aylık süre içerisinde yapılan denetimlerde hakkında arama kararı bulunan 3 bin 708 kişi yakalandı. 3 kilo 303 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği denetimlerde kurallara uymayan okul servislerine ise yaklaşık 31 milyon para cezası kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 23:56 Güncelleme: 28.05.2024 - 23:56
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        İstanbul'da okul önlerinde denetim
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önlerinde ‘güvenliği tehlikeye düşüren, aranan şahısların tespiti ve şüpheli şahısların’ yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.

        İl genelinde 161 bin 898 personelin katılımıyla 11 Eylül 2023 ile 27 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 968 bin 850 kişiye yönelik üst araması ve GBT kontrolü yapıldı.

        Fotoğraf: DHA

        DENETİMLERDE 3 BİN 708 KİŞİ YAKALANDI

        Denetimlerde hakkında arama kararı bulunan 3 bin 708 kişi yakalanırken, 749 kişiye adli, 4 bin 541 kişiye idari işlem yapıldı. Yapılan denetimde 568 bin 690 dolu ve boş makaron, 179 bin 263 kilo kıyılmış tütün, 20 bin 259 paket kaçak sigara, 7 bin 65 bandrolsüz puro, 6 bin 417 elektronik sigara, 3 kilo 303 gram uyuşturucu madde, 42 kök kenevir, bin 242 paket nargile tütünü, bin 70 fişek, 86 uzun namlulu silah ve tabanca, 54 kesici alet, 4 çalıntı motosiklet, 3 sahte pasaport, 3 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

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        Fotoğraf: DHA

        Öte yandan ekipler tarafından kontrol edilen 65 bin 91 okul servisinden 15 bin 588’ine yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle 30 milyon 839 bin 585 lira idari para cezası uygulandı. Servislere yönelik denetimlerde ayrıca 2 bin 374 okul servisi trafikten men edildi.

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